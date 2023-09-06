Иосиф Пригожин: Шатунов совершил революцию в современной России

"Шатунов совершил революцию в современной России. В период перестройки Юрий Шатунов ассоциируется с новой Россией. Он поломал все стереотипы классического понимания, когда артист должен пойти в институт. Без музыкального образования Юра собирал стадионы и большие дворцы, стал культовым, как группы The Beatles и "Кино". И на протяжении 34 лет Шатунов оставался востребованным артистом, чьи песни поют по сей день разные поколения", - заявил Иосиф Пригожин в комментарии MK.RU.