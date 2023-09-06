Иосиф Пригожин: Шатунов совершил революцию в современной России
Известный российский продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о певце из группы "Ласковый мая" Юре Шатунове, умершем в прошлом году. Сегодня Шатунову могло исполниться 50 лет.
"Шатунов совершил революцию в современной России. В период перестройки Юрий Шатунов ассоциируется с новой Россией. Он поломал все стереотипы классического понимания, когда артист должен пойти в институт. Без музыкального образования Юра собирал стадионы и большие дворцы, стал культовым, как группы The Beatles и "Кино". И на протяжении 34 лет Шатунов оставался востребованным артистом, чьи песни поют по сей день разные поколения", - заявил Иосиф Пригожин в комментарии MK.RU.
Также продюсер добавил, что столь ранняя кончина Шатунова - "несправедлива".
"Люди, пережившие те страдания в детдоме - при этом он сохранял человечность и искренность - должны дольше жить", - сказал Пригожин, по мнению которого Шатунов "безусловно, останется в истории как личность, снискавшая популярность у миллионов людей не только нашей страны".
Феномен Шатунова попытался объяснить и известный певец и музыкант Юрий Лоза, отметивший скромность тёзки.
Шатунова не стало 23 июня 2022 года, причина смерти - сердечный приступ. Сегодня на Троекуровском кладбище на западе Москвы исполнителю "Белых роз" открыли памятник.