Певец Ярослав Дронов, широко известный как SHAMAN, выпустил новый клип на свой главный хит "Я - русский".

Ролик на сингл 2022 года содержит кадры с концерта, который Дронов давал 30 июля в родном городе - Новомосковске Тульской области.

"Давайте вспомним наиболее яркие моменты моего большого летнего шоу в родном Новомосковске", - предлагает певец под видео, озаглавленном как "SHAMAN разрывает стадион в родном городе".