Продюсер указал на «расхлябанное поведение» Лепса

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что российский певец Григорий Лепс перегорел из-за плотного графика выступлений. Продюсера цитирует News.ru.
По мнению Рудченко, на состояние Лепса повлияло расставание с супругой Аной в 2021 году. Теперь, полагает продюсер, артист устал и физически, и энергетически.
«Он, как эмоциональный человек, уже находится на перегорании. Уже 1,5-2 года можно наблюдать его расхлябанное поведение как на сцене, так и после концертов, как он морды бьет своим поклонникам и прочее. Его эмоции, менталитет, грузинская кровь играет. Григорий Лепс немного расслабился», — сказал продюсер.
Продюсер считает, что Лепс начал больше работать после того, как из России в течение последних полутора лет уехали многие популярные артисты.
«Не каждый артист выдержит такой режим работы, учитывая, что в последние годы он практически не делал никаких перерывов, наоборот, идут коллаборации с молодыми артистами, выпускает новые альбомы. Всегда находиться в таком тонусе тяжело любому человеку», — сказал Рудченко, предупредив певца о возможном нервном срыве.
Накануне Лепс признался, что иногда разочаровывается в самом себе из-за большого количества недостатков.