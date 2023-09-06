Продюсер указал на «расхлябанное поведение» Лепса

«Он, как эмоциональный человек, уже находится на перегорании. Уже 1,5-2 года можно наблюдать его расхлябанное поведение как на сцене, так и после концертов, как он морды бьет своим поклонникам и прочее. Его эмоции, менталитет, грузинская кровь играет. Григорий Лепс немного расслабился», — сказал продюсер.