Юрий Лоза объяснил феномен Юры Шатунова

"С Шатуновым мы пересеклись на одной телепередаче за год до его смерти. Мне понравилось, что он сам адекватно относился к своей популярности. Не "включал звезду" и все пытался показать свои собственные, более зрелые работы", - приводит слова Лозы MK.RU.