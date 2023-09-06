Юрий Лоза объяснил феномен Юры Шатунова: Не "включал звезду"
Известный советский и российский музыкант Юрий Лоза поделился своим мнением по поводу феномена экс-фронтмена группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, которому сегодня могло исполниться 50 лет.
"Мне кажется, что тут совпали несколько составляющих - простота песен, внешность, голосок, биография и расцвет кассетной индустрии. Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина", - сказал Лоза, имея в виду многолетний конфликт певца с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным.
По мнению Лозы, Шатунов "адекватно оценивал свое место в этой жизни". Также он утверждает, ссылаясь на автора песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова (умер в конце 2022-го), что первая песня, с которой певец пришел к своему композитору, была песня Лозы "Плот".
"С Шатуновым мы пересеклись на одной телепередаче за год до его смерти. Мне понравилось, что он сам адекватно относился к своей популярности. Не "включал звезду" и все пытался показать свои собственные, более зрелые работы", - приводит слова Лозы MK.RU.
Юрий Шатунов умер 23 июня прошлого года от сердечного приступа. Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве артисту открыли памятник в присутствии его вдовы и детей.