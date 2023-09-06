Солист «Трех дней дождя» вышел на сцену впервые после рехаба

Впервые после трехмесячного перерыва на сцену вышел Глеб Викторов — солист группы «Три дня дождя». В социальных сетях появились видео и фото с его выступления в Москве.

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Артист выступил на закрытом мероприятии лейбла IZBA, резидентом которого является. Посетители концерта, для которых выступление стало сюрпризом, встретили артиста шоу с файерами.

Глеб, надевший бомбер с вырезками новостей о закрытии своего проекта, исполнил свои самые известные треки и представил новый клип «За край».

В середине площадки находилась комната, которая идентична комнате из клипа «За край», из нее велась трансляция в Telegram-канал лейбла.

Также Викторов рассказал поклонникам о нахождении в рехабе.

«Ничего не понял и очнулся уже в рехабе. Я не знал, что происходит. Я был в вакууме. Первое время ни звонков, ни приездов, вообще ничего. В тот момент понял, зачем я вообще существую», — поделился артист со сцены, добавив, что ситуация могла легко закончиться трагически, и поблагодарив аудиторию за поддержку, преданность и понимание.