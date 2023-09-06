Стало известно, кто регулярно ухаживает за могилой Шатунова

За могилой солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве стал ухаживать бывший детдомовец Евгений, передает корреспондент NEWS.ru.

Поклонники музыканта зовут мужчину «хранитель» и «дядя Женя». Он с 30 июня прошлого года на добровольных началах стал следить за могилой Шатунова. В интервью NEWS.ru мужчина расплакался, говоря о певце. Он отметил, что часто бывал на концертах Шатунова и считает его своим братом.

Мы, выросшие в детдомах, все сестры и братья, — сказал Евгений.

5 сентября на могиле солиста группы «Ласковый май» установили его памятник. Автор скульптуры Виктория Тищенко рассказала, что хотела показать Шатунова «простым русским парнем» и не пыталась загромоздить скульптуру ненужными атрибутами.

Скульптор призналась, что ей было приятно работать с портретами Шатунова, поскольку они излучали положительную энергетику. Она отметила, что акцентировала внимание на внутренней красоте певца.

Ранее группа поклонников Юрия Шатунова обратилась к депутату Госдумы Дмитрию Гусеву с просьбой оказать содействие идее назвать именем артиста сквер в центре Москвы. Фанаты объяснили, что жители и гости города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры.