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Музыканту Макаревичу* приписали критику евреев после пародийного поста в Telegram

Российскому музыканту, лидеру группы «Машина Времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) приписали критику евреев после пародийного поста в Telegram-канале «А вот мой яндекс-кошелек».

Макаревичу* приписали слова о неправильных евреях
© РИА Новости

Авторы канала, специализирующегося на нарочито фейковых, сатирических постах, опубликовали пост якобы от лица Макаревича еще в июле.

«Пока мы создавали великую культуру в России, тут все приходило в упадок. Где большие музыканты, художники, артисты? Их единицы. Возможно, дело в том, что нас здесь слишком много. Иногда так и хочется сказать кому-нибудь на улице: «Чемодан, вокзал, Россия», — пошутили авторы канала от лица уехавшего в Израиль Макаревича, «предлагая» евреям поехать в Россию и «добиться чего-то», а потом уже возвращаться домой.

В некоторых российских СМИ цитату, к которой Макаревич не имеет отношения, опубликовали как принадлежащую ему.

В 2021 году похожая ситуация разворачивалась вокруг фейкового аккаунта в Twitter актрисы Лии Ахеджаковой. Сама актриса отрицала причастность к ведению страницы, а ее авторам в итоге пришлось извиняться перед ней, когда страница оказалась в центре внимания из-за критики в адрес телеведущего Владимира Соловьева.

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