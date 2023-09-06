Макаревичу* приписали слова о неправильных евреях

Музыканту Макаревичу* приписали критику евреев после пародийного поста в Telegram
Российскому музыканту, лидеру группы «Машина Времени» Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) приписали критику евреев после пародийного поста в Telegram-канале «А вот мой яндекс-кошелек».
Авторы канала, специализирующегося на нарочито фейковых, сатирических постах, опубликовали пост якобы от лица Макаревича еще в июле.
«Пока мы создавали великую культуру в России, тут все приходило в упадок. Где большие музыканты, художники, артисты? Их единицы. Возможно, дело в том, что нас здесь слишком много. Иногда так и хочется сказать кому-нибудь на улице: «Чемодан, вокзал, Россия», — пошутили авторы канала от лица уехавшего в Израиль Макаревича, «предлагая» евреям поехать в Россию и «добиться чего-то», а потом уже возвращаться домой.
В некоторых российских СМИ цитату, к которой Макаревич не имеет отношения, опубликовали как принадлежащую ему.
В 2021 году похожая ситуация разворачивалась вокруг фейкового аккаунта в Twitter актрисы Лии Ахеджаковой. Сама актриса отрицала причастность к ведению страницы, а ее авторам в итоге пришлось извиняться перед ней, когда страница оказалась в центре внимания из-за критики в адрес телеведущего Владимира Соловьева.