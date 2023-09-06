Макаревичу* приписали слова о неправильных евреях

«Пока мы создавали великую культуру в России, тут все приходило в упадок. Где большие музыканты, художники, артисты? Их единицы. Возможно, дело в том, что нас здесь слишком много. Иногда так и хочется сказать кому-нибудь на улице: «Чемодан, вокзал, Россия», — пошутили авторы канала от лица уехавшего в Израиль Макаревича, «предлагая» евреям поехать в Россию и «добиться чего-то», а потом уже возвращаться домой.