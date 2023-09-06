Кушанашвили назвал причину ссоры Земфиры* с Ренатой Литвиновой

Журналист и блогер Отар Кушанашвили считает, что ссора Земфиры* (признана иностранным агентом) с актрисой Ренатой Литвиновой связана со скандалом из-за концерта певицы Казахстане и проблемами с алкоголем. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-шоу «Каково?».

Ранее стало известно, что Земфира* и Рената Литвинова отписались друг от друга и от всех остальных в соцсетях. При этом актриса не стала поздравлять подругу с днем рождения, который прошел 26 августа, а раньше никогда не пропускала эту дату.

А сама Земфира* устроила погром в гримерке концертной площадки в Казахстане. После концерта там царил полный хаос — на полу валялась битая посуда, а помещение оказалось залито алкоголем. Организатор мероприятия Дана Орманбаева назвала менеджмент певицы «чудовищным».

«Земфира* из кокетки превратилась в скандальную барышню. Она поссорилась с Ренатой, как теперь жить?!» - констатировал в своем шоу Кушанашвили.

Журналист призвал Земфиру* вести себя «по-людски» и решить проблемы с алкоголем.

«Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту. Потом не надо удивляться, что рассказы про твой характер долетели до Рио-де-Жанейро. Хватит бухать, завязывай!» - посоветовал Отар Кушанашвили.

В свою очередь Земфира* у себя в социальных сетях заявила о «чудовищной организации» концертов в Казахстане. Также певица написала негативные комментарии в адрес промоутера Табриза Шахиди и название страны с маленькой буквы. Позже артистка извинилась за последний пункт.