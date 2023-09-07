Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения Малахова

По правилам шоу Ивлеевой, Кушанашвили должен был выпить мерзкий напиток или позвонить Малахову со словами: "Я тоже начал лысеть". Кушанашвили отказался - по его словам, телеведущий носит парик из-за болезни - он якобы проходит курс лечения Журналист считает, что это не повод для шуток, и сказал, что лучше будет шутить про личную жизнь Малахова.