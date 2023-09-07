Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения Малахова

Журналист и блогер Отар Кушанашвили назвал причину предполагаемого облысения шоумена Андрея Малахова. Об этом он высказался в шоу Анастасии Ивлеевой.
По правилам шоу Ивлеевой, Кушанашвили должен был выпить мерзкий напиток или позвонить Малахову со словами: "Я тоже начал лысеть". Кушанашвили отказался - по его словам, телеведущий носит парик из-за болезни - он якобы проходит курс лечения Журналист считает, что это не повод для шуток, и сказал, что лучше будет шутить про личную жизнь Малахова.
Накануне Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу "Каково" предположил, что ссора певицы Земфиры*(признана иностранным агентом) с актрисой Ренатой Литвиновой связана со скандалом после концерта певицы в Казахстане.
"Земфира, с людьми веди себя по-людски, блин! Не надо в одно рыло 35 бутылок пить, говорю по опыту. Потом не надо удивляться, что рассказы про твой характер долетели до Рио-де-Жанейро. Хватит бухать, завязывай!" — посмеялся Кушанашвили.