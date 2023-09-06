ФНС ликвидирует кроличью ферму комика Руслана Белого*
Федеральная налоговая служба (ФНС) ликвидирует кроличью ферму комика Руслана Белого* (признан в России иностранным агентом). Как сообщает Telegram-канале SHOT, предприятие артиста задолжало налоговой, а проверка показала, что его деятельность давно не ведется.
По данным канала, под закрытие и исключение из ЕГРЮЛ попала компания «Экокролпродукт». По документам она расположена в Воронеже, а ее долг составляет всего 8 тысяч рублей. Однако по указанному адресу приставы не обнаружили работающей организации. Всего за более чем 5 лет работы «Экокролпродукт» заработал лишь один раз — в 2019 году она показала прибыль в размере 7,5 млн рублей.
Ранее Белый* покинул состав учредителей нескольких компаний, которые занимались организацией юмористических и концертных представлений. Он отказался от доли в 40% в «Арт Плюс», от 70% «Концерт стор» и от 25% в организации «Стендап стор», которой принадлежит знаменитый клуб на Петровке.
Напомним, что накануне Белого* включили в список иностранных агентов. Сейчас комик находится вне России.
*Руслан Белый внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента