ФНС ликвидирует кроличью ферму комика Руслана Белого*

По данным канала, под закрытие и исключение из ЕГРЮЛ попала компания «Экокролпродукт». По документам она расположена в Воронеже, а ее долг составляет всего 8 тысяч рублей. Однако по указанному адресу приставы не обнаружили работающей организации. Всего за более чем 5 лет работы «Экокролпродукт» заработал лишь один раз — в 2019 году она показала прибыль в размере 7,5 млн рублей.