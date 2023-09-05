Панин*  прокомментировал свое задержание в Эстонии

Актер Алексей Панин в беседе с Telegram-каналом Baza прокомментировал свое задержание и попадание в вытрезвитель. В произошедшем он обвинил людей, которые вызвали полицию.

Панин подтвердил, что его задержали в Таллине в публичном доме. По его словам, он приехал туда, чтобы купить выпить, поскольку ночью алкоголь в Эстонии не продается. При этом дебош со своей стороны он опроверг.

«Получился бытовой конфликт. Они по-скотски себя повели, а я, естественно, послал их всех на три веселых буквы. После этого они вызвали полицию и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», — рассказал актер.

Панин отметил, что он не нарушал эстонское законодательство, но из-за произошедшего пропустил два своих рейса в Париж. Он признал, что в какой-то степени в этом была и доля его вины, но «непорядочно поступили те люди, что вызвали полицию».

Ранее сообщалось, что Панина задержали в Таллине за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Указывалось, что актер в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть в дома жителей города, перепутав их со своим отелем, и бил посуду на улице.