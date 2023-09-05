Певица Zivert раскрыла свой заработок за первый концерт. На шоу Басты «Вопрос ребром» она сообщила, что она получила всего 15 тысяч рублей.

Zivert отметила, что первый ее концерт прошел в одном из московских заведений.

«Сто тысяч рублей был гонорар. Но получила я на руки 12-15 тысяч рублей, а мой продюсер Богдан Леонович и вовсе отказался от своей части заработка», — добавила она.

Теперь же, по словам певицы, ее доходы позволяют ей покупать квартиры и автомобили, но она считает более необходимым покупку нарядов для концертов. Для примера она привела свой плащ из клипа «Выдыхай», который стоил несколько миллионов рублей.