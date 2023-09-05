Zivert раскрыла свой заработок за первый концерт
Певица Zivert раскрыла свой заработок за первый концерт. На шоу Басты «Вопрос ребром» она сообщила, что она получила всего 15 тысяч рублей.
Zivert отметила, что первый ее концерт прошел в одном из московских заведений.
«Сто тысяч рублей был гонорар. Но получила я на руки 12-15 тысяч рублей, а мой продюсер Богдан Леонович и вовсе отказался от своей части заработка», — добавила она.
Теперь же, по словам певицы, ее доходы позволяют ей покупать квартиры и автомобили, но она считает более необходимым покупку нарядов для концертов. Для примера она привела свой плащ из клипа «Выдыхай», который стоил несколько миллионов рублей.
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