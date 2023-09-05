Лоза назвал Разина единственным врагом Шатунова

«Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина. Юра адекватно оценивал свое место в этой жизни. Знаю, что первая песня, с которой он пришел к своему композитору, была "Плот". Об этом рассказывал сам композитор "Ласкового мая" Сергей Кузнецов. Эту песню многие пели тогда», — приводятся в материале слова Лозы.