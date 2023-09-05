Лоза назвал Разина единственным врагом Шатунова
Певец Юрий Лоза назвал единственным врагом солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова продюсера Андрея Разина. Соответствующее заявление он сделал в беседе с «Московским комсомольцем».
«Шатунов был позитивным человеком, у него и врагов-то не было, кроме Разина. Юра адекватно оценивал свое место в этой жизни. Знаю, что первая песня, с которой он пришел к своему композитору, была "Плот". Об этом рассказывал сам композитор "Ласкового мая" Сергей Кузнецов. Эту песню многие пели тогда», — приводятся в материале слова Лозы.
Он отметил, что последний раз пересекался с Шатуновым на одной телепередаче за год до его смерти. Лоза запомнил, что певец адекватно относился к своей популярности, не «включал звезду» и «все пытался показать свои собственные, более зрелые работы».
По его мнению, феномен Шатунова заключался в совпадении нескольких составляющих — простоты, песен, внешности, голоса, биографии и расцвета кассетной индустрии.
Напомним, что солист «Ласкового мая» умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет из-за обширного инфаркта.