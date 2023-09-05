Стало известно об установке памятника Шатунову

На месте упокоения музыканта Юрия Шатунова в Москве установили памятник из бронзы. Об этом сообщает aif.ru.

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Об установке монумента в честь артиста на Троекуровском кладбище стало известно днем ранее, 4 сентября. Его автором стала выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, скульптор Виктория Тищенко.

Церемония торжественного открытия памятника пройдет в среду, 6 сентября, в 10 часов утра. В этот день солисту группы «Ласковый май» могло бы исполниться 50 лет. Сначала монумент откроют только для родственников и друзей певца, а через некоторое время доступ к нему предоставят и поклонникам музыканта.