Агата Муцениеце снялась в стрингах и с люстрой на голове

Актриса Агата Муцениеце вышла на публику в нижнем белье, стразах и с люстрой на голове. Видео в образе она поделилась в социальных сетях.
Агата Муцениеце показала свой аутфит перед выступлением на шоу. Актриса позировала в стрингах и с деталями из страз. Завершила необычный образ красная люстра на голове. Звезда без труда пробежалась в образе по коридору и показала закулисье
. В конце августа Агата Муцениеце показала фигуру после похудения и рассказала о своем питании. Артистка призналась, что отказалась от кофе с молоком ради фигуры, но не запрещает себе есть конфеты.
"Я сейчас вешу 54.1 кг. Открытием для меня стал отказ от капучино, латте и любого кофе с молоком, даже альтернативным. У меня вес в какой-то момент совсем не хотел двигаться с места, и вот кофе стал решающим фактором. Как только стала пить черный, начала прям подсушиваться. Еще поняла, что чем дольше не ем с утра, тем меньше съем за день. В течение дня обязательно обедаю, чаще всего мясо или курица с овощами, реже с крупой", — писала Муцениеце.