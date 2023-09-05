Агата Муцениеце снялась в стрингах и с люстрой на голове

"Я сейчас вешу 54.1 кг. Открытием для меня стал отказ от капучино, латте и любого кофе с молоком, даже альтернативным. У меня вес в какой-то момент совсем не хотел двигаться с места, и вот кофе стал решающим фактором. Как только стала пить черный, начала прям подсушиваться. Еще поняла, что чем дольше не ем с утра, тем меньше съем за день. В течение дня обязательно обедаю, чаще всего мясо или курица с овощами, реже с крупой", — писала Муцениеце.