Бритни Спирс обвинила мужа во лжи

Певица Бритни Спирс обвинила своего мужа, тренера Сэма Асгари, во лжи. На отношения с ним она намекнула в новом посте на своей странице в социальной сети Instagram.

© samasghari/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Она опубликовала ролик, в котором танцует под песню Trick Me певицы Kelis, в которой в частности есть строчки "Можешь обмануть меня однажды, я не позволю тебе обмануть себя дважды".

"Мои руки в боки говорят обо всем. Как часто вам врали, вами манипулировали любимые люди?" - спросила своих подписчиков она.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности нападала на спящего Асгари.