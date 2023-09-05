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Актёр Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации

Актёр Юрий Стоянов в беседе с RT рассказал о том, что приехал сдать анализы и на плановый осмотр.

«Я попал в больницу? Я просто приехал сдать анализы, которые сдаю здесь каждый год в сентябре. Сдать общий анализ крови и побегать на тренажёре под нагрузкой, чтобы проверили давление. Через минут 40 сяду за руль и уеду, машина стоит под дверью», — заверил актёр.

Чем занимается Юрий Стоянов после "Городка"

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Стоянов попал в больницу с жалобами на головные боли.