Жена Стоянова прокомментировала госпитализацию артиста

Супруга артиста Юрия Стоянова Марина прокомментировала информацию СМИ о том, что ее муж попал в больницу с гипертонией. Об этом сообщает телеканал «360».

«Все ок», — сказала она.

Сам Стоянов и вовсе опроверг информацию о своей госпитализации из-за гипертонии. Как сообщает «360», актер считает, какой-то человек увидел его перед сдачей анализов и «решил хайпануть».

Артист рассказал, что ежегодно ходит в больницу, чтобы проверить свое здоровье — вся процедура занимает не менее 6 часов. В ближайшие дни Стоянов должен выступить на фестивале в Сочи.

Напомним, ранее Telegram-канал Baza сообщил, что актер жаловался на головные боли. Утром 4 сентября его госпитализировали в больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений». Теперь ему необходимо постоянное лечение препаратами. Тяжесть состояния Стоянова не уточняется.