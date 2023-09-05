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Baza: Юрий Стоянов госпитализирован с гипертонией

Народный артист РФ Юрий Стоянов попал в больницу, передаёт Telegram-канал Baza. По его данным, известный актёр был госпитализирован с жалобами на головные боли, а по итогам осмотра у него выявили гипертонию.

Юрий Стоянов попал в больницу
© kino-teatr.ru

Отмечается, что Юрий Николаевич был утром 4 сентября доставлен в палату отделения терапии с диагнозом "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений".

Чем занимается Юрий Стоянов после "Городка"

В результате актёру, юмористу и телеведущему, отметившему минувшим летом 66-летие, требуется регулярное лечение медикаментами, утверждает канал, а также некоторые существенные корректировки в образе жизни.

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