Baza: Юрий Стоянов госпитализирован с гипертонией
Народный артист РФ Юрий Стоянов попал в больницу, передаёт Telegram-канал Baza. По его данным, известный актёр был госпитализирован с жалобами на головные боли, а по итогам осмотра у него выявили гипертонию.
Отмечается, что Юрий Николаевич был утром 4 сентября доставлен в палату отделения терапии с диагнозом "гипертоническая болезнь с высоким риском развития осложнений".
В результате актёру, юмористу и телеведущему, отметившему минувшим летом 66-летие, требуется регулярное лечение медикаментами, утверждает канал, а также некоторые существенные корректировки в образе жизни.