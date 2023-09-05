Ксения Бородина ответила на слухи об антидепрессантах

Телеведущая Ксения Бородина опровергла в Instagram слухи о том, что принимает антидепрессанты.

© borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Бородина отметила, что никогда не прибегала к подобному виду лечения. Известно, что звезда начала ходить к психологу после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Телеведущая рассказывала, что специалист очень помог ей справиться с разрывом.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году. В том же году у них родилась дочь Теона. В 2021 году телеведущая и бизнесмен развелись.

В июне Омаров заявил, что Бородиной нужно было начать ходить к психологу намного раньше. По словам бизнесмена, еще во время отношений он "умолял" телеведущую принимать антидепрессанты.

Как заявил Омаров, в тот период он понимал, что Бородина не справляется со своими проблемами без медикаментозной помощи. Он отметил, что бывшая жена сильно изменилась в лучшую сторону после похода к психологу. Бизнесмен заявил, что теледива стала "спокойной и уравновешенной" после обращения к специалисту.