Орлова объяснила, что доминирование в отношениях возникает тогда, когда один не воспринимает другого как себе равного. Она считает, что такое поведение также появляется, когда между людьми есть соревнование, или когда один самоутверждается перед другими. Звезда отметила, что только неуверенные в себе люди пытаются всегда доминировать. По словам Орловой, она и Бородина "давно все доказали себе и другим".