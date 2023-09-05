Телеведущая и певица Ольга Орлова опровергла в Instagram, что ее коллега Ксения Бородина доминирует в их дружбе.
Орлова объяснила, что доминирование в отношениях возникает тогда, когда один не воспринимает другого как себе равного. Она считает, что такое поведение также появляется, когда между людьми есть соревнование, или когда один самоутверждается перед другими. Звезда отметила, что только неуверенные в себе люди пытаются всегда доминировать. По словам Орловой, она и Бородина "давно все доказали себе и другим".
"Мы с Ксюшей не дружим с юности, но наша дружба случилась в очень осознанном (по крайне мере, для меня) возрасте. И я знаю про дружбу многое. Я точно знаю, каким должен быть друг, а каким нет", - отметила звезда.
Орлова добавила, что Бородина только с виду кажется жестким человеком. Она назвала коллегу по "Дому-2" "тонким и ранимым цветком".
"Со мной же совершенно другая история. С виду милашка, а внутри меня самурайская сталь. Не ведитесь на обертку, внешность обманчива", - заключила артистка.