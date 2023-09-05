Артур Смольянинов* оценил свои шансы вернуться в Россию

. "Если трезво смотреть на вещи и не врать себе, то ни шансов ни желания вернуться в Россию, какой бы они ни была, в ближайшее десятилетие у меня не будет. Даже скорее желания не будет", - отметил Смольянинов.

Он подчеркнул, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы обстановка в России поменялась в ближайшее время. По словам артиста, даже перед развалом СССР были некоторые намеки на грядущие в скором времени изменения. Сейчас же Смольянинов с долей цинизма оценивает теории "экспертов с YouTube", которые то и дело говорят о возможных предпосылках к изменению политического климата в стране.