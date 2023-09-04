Борисова отправила дочь на учебу в Корею

Телеведущая Дана Борисова рассказала у себя в социальных сетях об отъезде дочери Полины на учебу в Южную Корею. По словам актрисы, это стало ее подарком на 16-й день рождение.

Борисова отметила, что отъезд Полины произойдет через неделю. В Сеуле она в течение месяца будет учиться в престижной языковой школе, добавила она.

«Это ее мечта, которую я подарила на день рождения. Жить будет в семье, занятия пять часов в день. Конечно, волнуюсь, конечно, переживаю», — поделилась телеведущая.