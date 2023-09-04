Анна Седокова снялась в бикини на пляже

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала поклонникам откровенное видео с пляжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя певица снялась, лежа на берегу моря в мокром бикини коричневого оттенка. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и завязками на шее и трусов, которые частично обнажали ягодицы звезды. При этом она распустила волосы и дополнила образ браслетом на запястье.