Софи Тернер и Джо Джонас впервые прокомментировали новость о разводе

Актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас впервые прокомментировали новость о разводе. Об этом они написали в социальных сетях.

В личных блогах Софи Тернер и Джо Джонас опубликовали посты на белом фоне, в которых подтвердили слухи о расставании.

«Существует много предположений, но на самом деле это общее решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наше желание конфиденциальности для нас и наших детей», — написали звезды.

27-летняя Софи Тернер и 34-летний Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе в июне 2019 года, а в июле 2020 года артисты впервые стали родителями. У супругов появилась на свет дочь, которую они назвали Уиллой. В июле 2022 года Софи Тернер родила вторую дочь, имя которой супруги до сих пор не озвучили.