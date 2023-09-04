Охлобыстин раскрыл отношение к творчеству уехавших из РФ артистов

Актер Иван Охлобыстин высказался против идеи запретить творчество уехавших из России артистов, отметив, что оно уже не принадлежит им. Такое мнение артист озвучил в интервью ТАСС.

«Нет, нельзя запрещать их творчество, это будет глупо. Это творчество принадлежит не им, это принадлежит тому времени, той среде и тем людям, которые доверили им петь эти песни, вдохновили их на эти песни. Это наша общая культура», - пояснил он.

При этом актер отметил, что не хочет общаться с уехавшими из страны после начала спецоперации коллегами, считая их позицию глупой и нечестной.

«Они далеко, и нам не о чем особо разговаривать. Их позиция глупая, я считаю, странная и нечестная», - пояснил он.

После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты уехали из России. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Аллы Пугачевой и признанного иноагентом Максима Галкина*, Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других.

В свою очередь народный артист РФ, певец Григорий Лепс заступился за уехавшую из России Аллу Пугачеву. По его мнению, певица уехала вслед за мужем, посчитав также, что их детям за границей будет лучше.