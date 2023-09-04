Бритни Спирс поделилась с подписчиками личного блога видеороликом, в котором показала свои новые татуировки.

41-летняя Бритни Спирс набила два новых рисунка: три маленьких точки на безымянном пальце правой руки и небольшую татуировку в видео красной звезды на предплечье. На изменения певица решилась после новостей о разводе с Сэмом Асгари.

16 августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.

britneyspears/Instagram (организация запрещена в России) (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)