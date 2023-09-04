Фронтмен группы Metallica заразился коронавирусом

Лидер американской рок-группы Metallica Джеймс Хэтфилд заболел коронавирусом. Об этом сообщается в сообществе коллектива в соцсети X. Музыкантам пришлось перенести запланированный на воскресенье концерт в Аризоне, который артисты планируют отыграть через неделю.

На концерте в минувшую пятницу у Хэтфилда уже были заметны проблемы с вокалом, из-за чего группа была вынуждена сократить свой сет-лист на два трека.