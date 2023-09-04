Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию актера Янина

Врачи рассказали о состоянии актера Янина
Актер Алексей Янин остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
«Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое», — заявил собеседник агентства.
Напомним, что накануне на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись удалили.
После этого супруга актера в соцсетях заявила, что врачи ошиблись — действительности ее супруг жив и находится в коме. В пресс-службе РАМТа подтвердили, что информация о смерти оказалась ошибочной. Его состояние остается стабильно тяжелым.
Янин наиболее известен зрителю по ролям в фильмах и сериалах «Судья», «Студенты», «Дочки-матери» и другие.