Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию актера Янина

Актер Алексей Янин остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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«Пациент находится в неврологической реанимации, состояние тяжелое», — заявил собеседник агентства.

Напомним, что накануне на сайте Российского академического молодежного театра (РАМТ) появилась информация, что Янин скончался в возрасте 40 лет после восьми лет борьбы с последствиями инсульта. Позднее запись удалили.

После этого супруга актера в соцсетях заявила, что врачи ошиблись — действительности ее супруг жив и находится в коме. В пресс-службе РАМТа подтвердили, что информация о смерти оказалась ошибочной. Его состояние остается стабильно тяжелым.