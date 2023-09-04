Стало известно о состоянии попавшего в реанимацию актера Янина

Актер Алексей Янин, о смерти которого ошибочно сообщали в субботу, остается в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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В медучреждении уточнили, что артист находится в неврологической реанимации в тяжелом состоянии.

Днем 2 сентября сообщалось, что Янин якобы скончался в возрасте 40 лет. Отмечалось, что порядка восьми лет актер боролся с последствиями инсульта.

Эту информацию супруга актера Дарья Янина донесла до Российского академического Молодежного театра, где он служил, после якобы звонка из больницы. Однако позже она же опровергла эту информацию.