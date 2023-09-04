Охлобыстин назвал Артура Смольянинова* хорошим, но глупым человеком

«Он хороший парень, но глупый. Он попал под влияние и ляпнул по дурости лишнее, потом по гордыне не отрекся от этого, не раскаялся. У него очень высокий уровень самомнения. Дальше решил еще чего-то сказать лишнего, и получилось на статью», — отметил Охлобыстин.

При этом артист подчеркнул, что не общается со Смольяниновым. Охлобыстин выразил мнение, что жителям Донбасса и солдатам в горячих точках важно присутствие знаменитостей на передовой, так как им важно понимать, что в трудную минуту их не оставят, а поддержат. Вместе с этим звезда «Интернов» выступил против популярной в последнее время идеи запретить в России песни артистов-эмигрантов.