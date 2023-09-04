Премьера клипа на песню Zunge группы Rammstein состоится 8 сентября

Фронтмены группы Rammstein Тилль Линдеманн разместил в соцсетях тизер нового клипа на композицию Zunge.

Отмечается, что режиссером новой работы выступила Анна Цуканова-Котт , а съемки проходили в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского.

В клипе снялась актриса Аглая Тарасова, исполнив одну из главных ролей. Ролик был снят весной 2021 года. Поклонники творчества группы смогут увидеть его 8 сентября 2023 года.