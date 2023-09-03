Клава Кока объяснила. с кем никогда бы не завела роман

Клава Кока в интервью с журналисткой Надеждой Стрелец рассказала, что никогда бы не смогла завести роман с пожилым мужчиной. Для 27-летней певицы, по ее мнению, максимальным возрастом избранника было бы 40 лет.

«Я сомневаюсь. Мне в принципе с людьми, которые меня старше больше чем на 10 лет, почему-то сложно. Мне сложно с ними даже на «ты» разговаривать», — объяснила Клава.

Клава Кока, которая недавно сообщила публике, что встретила свою любовь, рассказала, как Егор Крид отговаривал ее от участия в шоу «Сердце Клавы». Певица объяснила, что Крид хотел защитить ее от возможных разочарований, счел ее решение плохой идеей и огорчился, что она, вопреки его советам, все же приняла участие в проекте.