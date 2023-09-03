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Бородина и Собчак обменялись колкостями в блогах

Ксения Бородина в микроблоге раскритиковала наряд Ксении Собчак. Та на своей страничке выложила видеоролик, где одета довольно провокационно – в кардинально рваные джинсы и майку с разрезами, в том числе, на груди.

Бородина и Собчак обменялись колкостями в блогах
© РИА Новости

Бородина написала, что ей всегда ранее нравился «крутой концептуальный стиль» Собчак и ее брючные костюмы с жилетами, - пишет gazeta.ru

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«Какая муха тебя укусила?» — спросила Бородина.

Собчак резко ответила, попросив не давать непрошенных советов.

«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне, и считаешь Алеко (стилиста Алеко Надиряна) почти что Дуниной (Ольга Дунина — директор отдела моды Vogue – прим.ред.) современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят», — заявила она.

Ранее Ксения Бородина поругалась с Ксенией Собчак после того, как последняя пригласила записать ее интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.

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