Бородина и Собчак обменялись колкостями в блогах
Ксения Бородина в микроблоге раскритиковала наряд Ксении Собчак. Та на своей страничке выложила видеоролик, где одета довольно провокационно – в кардинально рваные джинсы и майку с разрезами, в том числе, на груди.
Бородина написала, что ей всегда ранее нравился «крутой концептуальный стиль» Собчак и ее брючные костюмы с жилетами, - пишет gazeta.ru
«Какая муха тебя укусила?» — спросила Бородина.
Собчак резко ответила, попросив не давать непрошенных советов.
«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне, и считаешь Алеко (стилиста Алеко Надиряна) почти что Дуниной (Ольга Дунина — директор отдела моды Vogue – прим.ред.) современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят», — заявила она.
Ранее Ксения Бородина поругалась с Ксенией Собчак после того, как последняя пригласила записать ее интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым.