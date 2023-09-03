Бородина и Собчак обменялись колкостями в блогах

«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне, и считаешь Алеко (стилиста Алеко Надиряна) почти что Дуниной (Ольга Дунина — директор отдела моды Vogue – прим.ред.) современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это), не стоит давать советы, о которых тебя не просят», — заявила она.