Ургант отремонтировал дверь в доме Достоевского
Иван Ургант в первые выходные сентября решил посетить Новгородскую область. В частности, он побывал в доме Федора Михайловича Достоевского, где организован музей. Там он и его спутник сделали полезное дело – привели в порядок сломанную дверь. Об этом пишет издание thevoicemag.ru.
«Сегодня в гостях у Достоевского в его старорусском доме был Иван Андреевич Ургант с товарищем Николаем Николаевичем. Наша "нянюшка Прохоровна" — Наталья Анатольевна Костина — нашла гостям работу — починку двери. Починить дверь в доме Достоевского — это история: гости включились в процесс выявления проблемы и ее решений. А потом последовали на встречу к Федору Михайловичу», — рассказали в музее
Напомним, что программа «Вечерний Ургант» была закрыта в феврале 2022 года. Сейчас известно, что Иван занимается ведением закрытых мероприятий и свадеб богатых людей.