Ургант отремонтировал дверь в доме Достоевского

«Сегодня в гостях у Достоевского в его старорусском доме был Иван Андреевич Ургант с товарищем Николаем Николаевичем. Наша "нянюшка Прохоровна" — Наталья Анатольевна Костина — нашла гостям работу — починку двери. Починить дверь в доме Достоевского — это история: гости включились в процесс выявления проблемы и ее решений. А потом последовали на встречу к Федору Михайловичу», — рассказали в музее