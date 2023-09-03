Айза рассказала о своей «самой большой и единственной ошибке»
Айза-Лилуна Ай призналась, что в свое время зря сделала пластику груди. Блогер объяснила, что поставила силиконовую грудь в 2010 году. В 2011-м она удалила импланты, - пишет gazeta.ru.
«Это была ужасная операция. У меня была прекрасная грудь. Сейчас у меня прекрасная грудь, просто, к сожалению, есть шрамы. Но и их я тоже приняла и полюбила», — объяснила экс-супруга Гуфа.
При это остальными операциями она вполне довольна. Так, Айза пересаживала волосы с затылка на лоб, а также несколько лет назад делала липосакцию.
Ранее светская дива Айза Анохина высказалась по поводу слов певицы Славы об алкоголе, назвав их пропагандой к распитию спиртных напитков.
«У меня есть два сына. Я хочу, чтобы они не пили. Но они посмотрят, что какая-то тетя Слава бухает и ее все поддерживают. Значит, он будет думать, что бухать — это круто», — высказалась блогер.