Ксения Собчак схлестнулась в споре с Ксенией Бородиной
Телеведущая Ксения Собчак нередко выкладывает в социальных сетях образы, считая себя гуру моды. Однако наряды звезды зачастую вызывают неоднозначную реакцию у ее подписчиков. Так, последний образ, который показала «светская львица», как кажется, не пришел по вкусу никому.
Собчак предстала в рваных джинсах и рваном топе, через который при движении стала видна открытая грудь журналистки.
Фанаты обрушились с критикой на Ксению Анатольевну, отметив, что она подобрала весьма неудачный образ. Среди прочих была и Ксения Бородина, которая также оставила свой комментарий.
«Ксюш, у тебя крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила?», - написала звезда.
Впрочем, в ответ Бородина получила презрительный ответ, который показал напряженность в отношениях двух телеведущих.
«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это) не стоит давать советы, о которых тебя не просят», - отметила Собчак в ответ.