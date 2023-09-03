Решетова высказалась об эмиграции в Америку

Анастасия Решетова, экс-возлюбленная Тимати и мама их общего сына Ратмира в личном блоге заявила, что даже не видит смысла рассуждать на тему возможной эмиграции в США.

«Я невъездная», — сообщила модель.

При этом модель опубликовала коллаж с собой на фоне Кремля.

Анастасия в прошлом году приобрела недвижимость в Дубае, назвав приобретение апартаментов инвестиционным вложением, и теперь живет на две страны. Об этом пишет gazeta.ru.