Решетова высказалась об эмиграции в Америку
Анастасия Решетова, экс-возлюбленная Тимати и мама их общего сына Ратмира в личном блоге заявила, что даже не видит смысла рассуждать на тему возможной эмиграции в США.
«Я невъездная», — сообщила модель.
При этом модель опубликовала коллаж с собой на фоне Кремля.
Анастасия в прошлом году приобрела недвижимость в Дубае, назвав приобретение апартаментов инвестиционным вложением, и теперь живет на две страны. Об этом пишет gazeta.ru.
Анастасия Решетова и Тимати — редкий пример бывших возлюбленных, которым удалось сохранить теплые отношения. Модель с удовольствием отмечает сходство отца и сына и вообще поддерживает связь с семьей Юнусовых.
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