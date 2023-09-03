Лолита рассказала о своих пристрастиях

Лолите Милявской скоро 60, но на свой возраст звезда внимания не обращает. Она носит мини-юбки (а иногда выходит на сцену и без них) и меняет кавалеров.

Будучи гостьей телепрограммы «Ты не поверишь!» она эпатировала зал откровенным признанием, что у нее имеется запас специального белья, которое она купила в Германии в секс-шопе, - пишут 7days.ru

Также звезда с иронией рассказала, что хозяйничает на даче, причем очень любит подстригать разросшиеся кусты.

«Вы думаете, это первый кусторез в моих руках? Вы думаете, я ножницами не могла сделать все то же самое? Я всю жизнь делала обрезание тем, кто не очень меня достоин», - саркастически отметила Милявская.

59-летняя российская певица и актриса Лолита Милявская рассказала, как проводит свободное от работы время.