Певица Слава разрыдалась из-за Хайдарова на съемках шоу

Певица Слава призналась в шоу "Мужское/Женское", что практически целый год злоупотребляла алкоголем после пластики у хирурга Тимура Хайдарова.

Слава не смогла сдержать слез в эфире и расплакалась, когда рассказывала про свой неудачный опыт пластики. Звезда заявила, что ей стыдно было смотреть на свою грудь после операции - у нее образовались волдыри под ней. Артистка даже не могла глядеть на себя в зеркало.

"Он как гипнотизер внушал: "Давай мы тебе переделаем". А я не понимаю, зачем вообще к нему пошла? Зачем я вообще это сделала? У меня была шикарная грудь. Тело сделал идеально, вообще к этому вопросов нет. Но грудь - это главное для женщины", - отметила звезда.

22 июля певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и "отвратительные шрамы". Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции.