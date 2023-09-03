Бритни Спирс отправилась на прогулку на лошади полуобнаженной

Бритни Спирс продолжает эпатировать публику. На этот раз она выложила в микроблоге видеоролик, где запечатлела себя во время прогулки на лошади. На певице из одежды только короткие белые шорты да ковбойская шляпа на голове, - информирует gazeta.ru.

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«Мне пришлось снять верхнюю часть одежды в чертовой пустыне. Надо было изначально пойти голой», — написала она

Instagram (организация запрещена в России)*

После объявления о разводе с Сэмом Асгари Бритни писала в социальной сети, что собирается купить себе лошадь.

«Скоро буду покупать лошадь! Так много вариантов, что сложно! Лошадь по имени Софи или другая по имени Роар? Никак не могу принять решение. Может, мне присоединиться к товариществу и надеть розовую ковбойскую шляпу?» — обратилась к поклонникам певица.

Недавно стало известно о том, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари. Их брак просуществовал всего лишь год. Как писала зарубежная пресса, Асгари окончательно рассорился с супругой из-за слухов о ее изменах. Он покинул их общий дом и подал на развод.