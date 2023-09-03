Стас Пьеха определил свое отношение к пластическим операциям
На фоне истории с певицей Славой и другими пострадавшими от некачественной работы пластического хирурга Тимура Хайдарова многие звезды шоу-бизнеса включились в обсуждение неоднозначной темы пластики.
Стас Пьеха, который не так давно лежал в больнице из-за проблем с сердцем, в кулуарах концерта, посвященного Дню знаний в Кремле, сообщил, что одобряет только то вмешательство, которое необходимо по медицинским показаниям. Об этом рассказывает 5 Канал.
«Если это продиктовано отклонениями — то это допустимо. Если же это продиктовано модой и при этом с лицом все было и так хорошо, то… Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально», — отметил артист.
Ранее российский певец Стас Пьеха отметил, что считает Москву центром мира.
По словам артиста, столица является очень продвинутым и классным городом. Он также назвал Москву идеальным местом для жизни. Он добавил, что, возможно, с годами у него появится понимание того, что можно жить где-то, кроме российской столицы, однако пока не представляет никакого другого города для жизни.