Максим Аверин объяснил, почему расстался с возлюбленной после многих лет отношений
Актер Максим Аверин в интервью «Каравану историй» рассказал, что закончил роман с возлюбленной после многих лет отношений из-за чувства привязанности.
«Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить. Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай», — подчеркнул Аверин.
Он уточнил, что после стольких лет у него не осталось любви к бывшей девушке — только привязанность. Тем не менее им удалось разойтись на мирной ноте: сейчас экс-возлюбленные поддерживают дружеское общение.
«Мы привязываемся иногда к человеку, как к вещи, и говорим: это мои очки. А они вот возьмут и разобьются. Поэтому я взял на себя смелость после многих лет закончить отношения. Но, к счастью, остались тепло и привязанность. Я благодарен за любовь», — высказался Аверин.
При этом артист выразил мнение, что с его характером непросто ужиться в отношениях. По словам актера, он верный, любящий, но ревнивый. Аверин убежден, что такой характер может вынести не каждая женщина.