Максим Аверин объяснил, почему расстался с возлюбленной

«Мы привязываемся иногда к человеку, как к вещи, и говорим: это мои очки. А они вот возьмут и разобьются. Поэтому я взял на себя смелость после многих лет закончить отношения. Но, к счастью, остались тепло и привязанность. Я благодарен за любовь», — высказался Аверин.