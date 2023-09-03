В Челябинске отменили концерт певца Панайотова

В Челябинске отменили концерт певца Александра Панайотова, который должен был состояться 4 октября. Об этом говорится на сайте «Кассы.Ру».

«Уважаемые зрители. Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — гласит сообщение.

31 августа стало известно об отмене концерта певицы Юлии Зиверт в Белгороде. Выступление должно было состояться 29 сентября в спортивном комплексе «Белгород Арена». Причина переноса и новая дата неизвестны. В июле концерт Zivert отменили в Армении. Выступление должно было пройти в Ереване 9 июля на площадке Shene. Оно состоится 16 марта 2024 года в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.