Ограблена квартира Юлии Рутберг

Грабители обчистили квартиру народной артистки России Юлии Рутберг. В доме на Смоленской-Сенной площади, где расположены апартаменты звезды, злоумышленники взломали замки. Их добычей стали два миллиона рублей и семь тысяч евро. Об этом пишут news-ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

Предполагается, что преступники готовились к проникновению в квартиру заранее. Они выбрали время, когда там никого не было – Рутберг находится на гастролях.

С заявлением в полицию обратился сын Рутберг, 27-летний Григорий. Правоохранительными органами проводится проверка.