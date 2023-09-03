Стало известно, сколько Шуфутинский заработает 3 сентября

Певец Михаил Шуфутинский 3 сентября выступит в Кремле и еще на двух частных мероприятиях, каждое из которых обойдется заказчикам в 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что до этого Шуфутинский четыре года отказывался выступать в знаменательную дату. Сейчас же певец согласился принять участие в трех мероприятиях при том, что в ближайшие дни концертов или выступлений у Шуфутинского не запланировано.

Помимо этого, издание опубликовало райдер шансонье, который представляет собой достаточно типичные для артиста требования в случае выездного мероприятия. Кроме стандартных требований, Шуфутинский просит поставить в гримерку бутылку 12-летнего виски Macallan и несколько бутылок белого или красного вина.