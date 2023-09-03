Гуф рассказал, когда в нем просыпается альтер-эго

«У меня или депрессия, или Алик. Сейчас я в депрессии. Алик заходил весной. Алик просыпается не только от наркотиков или их отмены. Он просыпается, если я перестаю спать. У меня начинаются шорохи в голове. Последний срыв был на фоне с женой, при этом пытался в Таиланде замутить», — вспомнил Гуф.

При этом исполнитель отметил, что был постоянным клиентом психиатрической клиники. По словам Гуфа, он проводил там 2-3 месяца в году из-за резких перепадов настроения и неконтролируемого эмоционального фона. Сейчас Гуф ведет трезвую жизнь и старается максимально ограничить себя от запрещенных веществ. Рэпер признался, что у него может начаться предэпилептический синдром, если он не будет пить предписанные ему нейролептики.