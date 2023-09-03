Гуф рассказал, когда в нем просыпается альтер-эго
Рэпер Гуф в интервью YouTube-каналу «Доктор Лазарев» признался, что на фоне употребления наркотиков или бессонницы в нем просыпается агрессивное альтер-эго по имени Алик.
«У меня или депрессия, или Алик. Сейчас я в депрессии. Алик заходил весной. Алик просыпается не только от наркотиков или их отмены. Он просыпается, если я перестаю спать. У меня начинаются шорохи в голове. Последний срыв был на фоне с женой, при этом пытался в Таиланде замутить», — вспомнил Гуф.
При этом исполнитель отметил, что был постоянным клиентом психиатрической клиники. По словам Гуфа, он проводил там 2-3 месяца в году из-за резких перепадов настроения и неконтролируемого эмоционального фона. Сейчас Гуф ведет трезвую жизнь и старается максимально ограничить себя от запрещенных веществ. Рэпер признался, что у него может начаться предэпилептический синдром, если он не будет пить предписанные ему нейролептики.
«Если я забываю пить всякие нейролептики, у меня предэпилептический синдром. Чтобы он не рос, мне нужно его постоянно гасить. Если не пить пару-тройку дней, уже начинается какая-то фигня. Нейролептики снимают тревогу. Без них очень плохо себя чувствую», — резюмировал Гуф.