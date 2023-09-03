Сын Градского пожаловался, что вдова певца «захватила» его наследство

Старший сын Александра Градского на шоу «Ты не поверишь» заявил, что вдова артиста Марина Коташенко хочет присвоить себе все наследство мэтра. Об этом Даниил Градский рассказал kp.ru.

«Папа собирался как Король Лир половину отдать новой семьей, половину — старой. Коташенко все хочет забрать. У меня есть доступ только к помещению в центре города, а Марина Владимировна захватила контроль над всеми остальными помещениями», — пожаловался Градский.

По его словам, за три месяца, которые Градский провел дома на фоне серьезных проблем со здоровьем, Коташенко осталась с мужем на ночь всего один раз. Градский заверил, что вдова его отца не является тихой девушкой, какой кажется на первый взгляд.