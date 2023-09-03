В ЛДПР предложили присвоить Шуфутинскому звание народного артиста
Вице-спикер Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил присвоить певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Соответствующий запрос он направил главе министерства культуры Ольге Любимовой.
«Михаил Захарович – абсолютно народный артист, в прямом смысле слова «народный», – заявил он.
По словам Чернышова, позиция артиста на фоне проведения спецоперации России на Украине заслуживает уважения. Кроме того, певец однозначно высказался по поводу культуры отмены российских артистов на Западе, заявив, что «сейчас нельзя быть вдали от своей Родины».
В разговоре с РИА Новости парламентарий также напомнил, что Шуфутинский получил звание заслуженного артиста больше десяти лет назад, после того как к президенту обратился тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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