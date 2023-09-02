Ивлеева показала необычную сумку

Настя Ивлеева в личном блоге выложила фотографию, где она позирует с огромной сумкой, сделанной из ковра. Этот необычный аксессуар выпускает фирма из Армении. Не исключено, что изделие старен популярным – в социальных сетях его активно обсуждают, - пишет gazeta.ru

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Ранее во время YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой журналистка Алена Жигалова съела вареную морскую свинку. Из-за возникшей волны негатива, Ивлеева решила извиниться и удалить скандальный эпизод своего шоу из социальных сетей.

Ее подписчики также выразили свое разочарование и обвинили блогера в жестоком обращении с животными, требуя наказания за такое поведение.